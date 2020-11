Jogo do Flamengo no SBT perde na audiência para novela e jornal na Globo

O SBT decidiu mudar a data da transmissão dos jogos da Libertadores, para tentar superar a TV Globo, mas pelo menos nesta terça-feira, não teve sucesso. A emissora carioca ficou à frente no Ibope durante praticamente todo o tempo da partida entre Racing x Flamengo, que foi exibido pelo canal paulista. O SBT conseguiu a liderança por cerca de dez minutos, no final da partida.

Durante o jogo, a Globo transmitiu o Jornal Nacional e uma versão mais estendida da novela "A Força do Querer". O SBT ficou à frente apenas quando começou o "The Voice Brasil", mas a partida do Flamengo já estava em seus minutos finais.

De acordo com dados iniciais do Ibope, a audiência no Rio de Janeiro do jogo pela Libertadores teve 18 pontos de média e pico de 21 entre 21h30 e 23h25, horário da partida. Já a Globo manteve a média de 26 durante quase todo o período, com a exibição de uma parte do Jornal Nacional e de toda a novela "A Força do Queerer".

As coisas mudaram apenas quando a Globo entrou com o The Voice Brasil. A emissora passou a ter picos de 16, enquanto o SBT chegou a fazer 22. Isso durou cerca de dez minutos. Geralmente, neste horário, o SBT registra uma marca de 7 pontos. Assim sendo, a emissora teve um aumento considerável, embora não tenha superado a rival.

Olhando os números de São Paulo, o jogo do Flamengo não animou os paulistas. O SBT manteve a média dos 7 pontos e ficou em terceiro lugar no Ibope, atrás da Globo e da Record.

Nas outras rodadas da Libertadores, o SBT transmitia jogos na quarta-feira, às 21h30, no mesmo horário que a Globo passava algum jogo do Brasileirão. A emissora paulista pediu para a Conmebol alterar a data do jogo do Flamengo justamente para conseguir pegar parte da audiência da rival, de quem geralmente assiste aos jogos na quarta. Na semana que vem, a história se repetirá. Flamengo x Racing será na terça-feira e a Globo passará uma partida do Brasileirão na quarta. Nesta quarta, dia 25, o duelo será entre Coritiba x Corinthians.