Jogo do Fluminense na Taça Rio volta a sofrer alteração Depois da mudança de data e local anunciada na última sexta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) fez nesta segunda uma nova alteração na programação do jogo entre Fluminense e Duque de Caxias, válido pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Agora, houve uma troca no horário da partida.