Jogo do Manchester United é cancelado por suspeita de bomba

A partida entre Manchester United e Bournemouth, pela última rodada do Campeonato Inglês, que deveria estar acontecendo neste domingo, foi oficialmente cancelada pela Premier League. O estádio de Old Trafford, casa do United, foi esvaziado após um pacote ser encontrado nas arquibancadas.

Até as 11h30 deste domingo (pelo horário de Brasília), o Manchester United, a Premier League ou a polícia inglesa haviam reportado maiores detalhes sobre o ocorrido. Dois setores foram evacuados quando o pacote foi encontrado e os jogadores, que se aqueciam no gramado, rapidamente voltaram ao vestiário. Mas a informação inicial era de que a partida seria realizada normalmente, com atraso de 45 minutos no pontapé inicial.

Depois, entretanto, veio o anúncio de que, por causa daquele alerta vermelho, o jogo estava cancelado. No momento do comunicado, os torcedores localizados nos demais setores do estádio ainda aguardavam sentados pelo confronto. Em quinto, o United briga contra o Manchester City por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.