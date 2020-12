Jogo do Newcastle com o Aston Villa é adiado devido a surto de covid-19 no time

O jogo entre Aston Villa e Newcastle, que estava marcado para a próxima sexta-feira na cidade de Birmingham, foi adiado devido a um crescimento significante nos casos de covid-19 no elenco do time visitante. Esta é a primeira partida do Campeonato Inglês a ser postergada em razão da pandemia desde o reinício da última temporada, em junho.

Além do adiamento do duelo, o centro de treinamento do Newcastle está fechado desde segunda-feira como medida preventiva após diversos atletas e outros membros da equipe testarem positivo para o coronavírus. Todos os infectados já estão isolados, cumprindo os protocolos sanitários.

Leia Também Shakhtar Donetsk vence o Real Madrid e retoma chance de classificação na Liga dos Campeões

"Diversos jogadores e membros do time estão agora cumprindo o distanciamento social em suas respectivas casas após o resultado positivo dos testes de covid-19 realizados nos últimos dias", disse o comunicado oficial do Newcastle. "O centro de treinamento do clube está temporariamente fechado para conter o espalhamento do vírus."

Cinco membros do clube testaram positivo para a covid-19, sendo que três foram antes da vitória por 2 a 0 do Newcastle sobre o Crystal Palace na última semana. No fim de semana, mais duas pessoas foram infectadas. O time entrou com pedido de adiamento do jogo contra o Aston Villa, que foi aprovado nesta terça-feira pela Premier League, entidade que organiza o Campeonato Inglês.

O Newcastle disse ainda que está trabalhando com as autoridades sanitárias locais, bem como com a própria Premier League, para descobrir a fonte do surto e minimizar a ameaça de transmissões futuras da doença.

Em comunicado, o órgão organizador da competição garantiu que o Newcastle seguiu corretamente o protocolo para este tipo de caso, além de avaliar a situação das instalações da equipe, que deverão ficar fechadas no mínimo até a próxima sexta-feira. Todos os jogadores serão novamente testados ainda nesta semana.

O próximo fim de semana marca o retorno de público a alguns estádios na Inglaterra em números limitados. As arenas têm tido portões fechados desde que a pandemia chegou ao país em março. Clubes localizados nas regiões de "nível 2" do governo britânico, incluindo Londres e Merseyside, podem ter 2 mil torcedores presentes nos jogos.