Jogo é o mais importante desde duelo com Brasil em 58, diz Bale

O astro Gareth Bale afirmou nesta quarta-feira que a partida do País de Gales contra a Bélgica, na sexta, pelas quartas de final da Eurocopa, será a mais importante da sua seleção desde o confronto com o Brasil, na Copa do Mundo de 1958.

Aquele duelo, também válido pela fase de quartas de final, ficou marcado pelo primeiro gol de Pelé pela seleção brasileira em uma Copa. Com o gol do "Rei do Futebol, o Brasil venceu por 1 a 0 e avançou à final, na qual bateu a Suécia por 5 a 2.

"É o jogo mais importante da minha época e dos últimos tempos. Esta partida contra a Bélgica é a maior da história do País de Gales desde as quartas de final de 1958. Todos queremos saborear o momento e fazer todo o possível para chegar às semifinais", declarou o atacante do Real Madrid.

Bale também destacou o orgulho do elenco galês em entrar em campo nesta sexta como a única seleção britânica ainda na disputa da Eurocopa. "É algo surpreendente. Estamos muito felizes de ser o último britânico. Não jogamos muito bem nas oitavas, mas avançamos porque mostramos que somos uma seleção com muita mentalidade positiva e solidariedade", declarou Bale.