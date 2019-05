Jogo do título do Fortaleza na Copa do Nordeste tem confusão na arquibancada

O clima de festa pelo título da Copa do Nordeste do Fortaleza, após a vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, acabou sendo atrapalhada por uma confusão nas arquibancadas do Estádio Almeidão, em João Pessoa. Um rojão foi arremessado em direção dos torcedores do time cearense, que acabaram revidando com pedras e chinelos.

Os torcedores do Fortaleza ainda entraram em conflito com a Polícia Militar. O tumulto fez com que algumas pessoas pulassem das arquibancadas na direção do gramado. Elas foram atendidas, inclusive, por médicos presentes ao jogo decisivo, com ambulâncias sendo usadas nos primeiros socorros.

Para conter os ânimos dos mais exaltados, a polícia fez disparos com balas de borracha contra os torcedores. Depois de uns dez minutos de aflição, a confusão foi contida. A informação inicial é de que ninguém ficou gravemente ferido.

O Fortaleza se sagrou campeão pela primeira vez da Copa do Nordeste ao derrotar o Botafogo-PB, por 1 a 0. O título foi o terceiro do técnico Rogério Ceni no comando da equipe. O ex-goleiro levantou também o Brasileiro da Série B, de 2018, e o Campeonato Cearense, na atual temporada. Além do título, o time cearense embolsou R$ 1 milhão de premiação e ainda garante vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020.