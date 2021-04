'Jogo em qualquer time do mundo', diz Daniel Alves sobre atuar na lateral-direita do PSG

Autor da assistência que garantiu a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque, Daniel Alves está empolgado com a boa fase de sua equipe. E não á para menos. Afinal, o time vem de quatro vitórias seguidas no Paulistão em uma sequência apertada de compromissos. Sem sono após o novo triunfo, o astro foi às redes sociais para responder perguntas dos torcedores, numa espécie de coletiva de imprensa.

Dentre as perguntas, Daniel Alves respondeu sobre Neymar, sobre seu amor pelo São Paulo e pela atual fase de sua carreira. Quando perguntado sobre sua atuação contra o Palmeiras, jogo o qual deu o passe para o gol de Pablo, Daniel respondeu 'nota 7'.

O meia também avaliou seu momento e se considerou o melhor lateral direito do mundo. Além disso, quando foi perguntado sobre se teria condições de ocupar esta posição no Paris Saint-Germain, Daniel respondeu de forma humorada: "Eu? Jogo em qualquer time do mundo!!"

Porém, desde que chegou ao São Paulo, tem atuado como meia, assumindo inclusive a camisa 10 do clube. Contudo, nesta sexta, esteve em sua posição de origem. Por falar na equipe da capital paulista, o astro também foi questionado se jogaria em algum outro time do País. Torcedor do clube do Morumbi assumido, ele negou. "Nenhum mais. Ou São Paulo ou volto pra Europa!", respondeu.

Daniel também é bastante amigo de Neymar, estrela do PSG, e quando perguntado sobre qual o melhor jogo do mundo, o são-paulino não titubeou em exaltar o companheiro. "Hoje, o NJ (Neyamr). Ninguém é capaz de fazer o que ele faz!!"

No seu melhor momento desde a chegada de Hernán Crespo, o São Paulo segue agora em busca do primeiro desafio rumo ao principal título continental: a Copa Libertadores. A equipe entra em campo na próxima terça-feira, no Peru, diante do Sporting Cristal. Esse é o primeiro compromisso da fase de grupos da competição. O São Paulo está na Chave E, que também conta com o Racing, da Argentina, e Rentistas, do Uruguai.