Jogo entre Atlético-PR e Corinthians na Arena da Baixada pode ser cancelado

CURITIBA - O jogo entre Atlético-PR e Corinthians marcado para quarta-feira à noite (19h30) na Arena da Baixada corre o risco de não ser realizado. A promotora Fernanda da Silva Soares, do Ministério Público de Curitiba, disse que se o clube não entregar até as 12h um laudo que garanta que o estádio pode receber 30 mil pessoas (carga de ingressos da partida) ela entrará com um pedido de liminar para que o amistoso não seja realizado.

Segundo ela, o laudo que o clube apresentou não está de acordo com os termos do Estatuto do Torcedor. Faltam esclarecimentos sobre o "grau de criticidade" do estádio para que seja autorizada a entrada de 30 mil pessoas ou se determine uma redução no número de ingressos.

A assessoria de imprensa da Promotoria informou que também é necessária a apresentação dos laudos de segurança, vigilância sanitária e prevenção e combate a incêndio.

Na Copa do Mundo, a capacidade da Arena da Baixada será para 43 mil pessoas, mas antes da competição não haverá nenhum evento-teste com casa cheia - o estádio passará para as mãos da Fifa no dia 21.

Caso seja disputada, será a primeira partida noturna no estádio desde 16 de novembro de 2011, quando a equipe venceu o São Paulo por 1 a 0. Um esquema especial de trânsito, com bloqueio das ruas próximas ao estádio similar ao que será usado no Mundial, será testado hoje. A PM ficará fora da Arena para controlar possíveis manifestações.