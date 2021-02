Jogo entre Cascavel e Paraná pelo Paranaense é suspenso por conta de restrições da covid-19

O jogo entre FC Cascavel e Paraná, marcado para as 19h 30 deste sábado, válido pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, foi suspenso pela Federação de futebol do estado. A prefeitura da cidade de Cascavel vetou a realização da partida por conta da pandemia de coronavírus e as medidas mais restritivas à circulação que o governo estadual decretou.

Para a prefeitura de Cascavel, os jogos não constam como atividade essencial e não podem ser realizados, de acordo com as medidas do governo paranaense. O secretário de saúde do município, Thiago Daross Stefanelo, vetou a realização da partida nesta sexta, e se manteve irredutível na proibição no sábado.

"Considerando a situação da saúde do município de Cascavel, que se encontra no Risco Muito Alto - Cor Roxa - para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, em que 10ª Regional de Saúde tem 21 pacientes esperando por um leito de UTI e 16 pacientes esperando por um leito de enfermaria, e que qualquer eventualidade durante com os jogadores levaria a piorar ainda mais a situação dos hospitais públicos e privados, que já estão superlotados", escreveu no ofício encaminhado.

A preocupação do uso de leitos por jogadores em uma eventualidade em campo foi reforçada pelo Ministério Público de Cascavel, que divulgou na noite de sexta-feira um comunicado recomendando proibição da partida. Já o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, enviou comunicado que está de acordo com a realização do campeonato, incluindo o jogo em Cascavel. Segundo ele, as medidas de controle, com testagem de jogadores, mantêm a segurança das partidas.

O FC Cascavel tentou levar a partida para a cidade de Toledo, que receberá uma partida do time local contra o Rio Branco às 16h neste domingo, também pela primeira rodada do Paranaense. Contudo, segundo Valdinei Silva, presidente do Cascavel, a solicitação foi negada. Os demais jogos do torneio previstos para este fim de semana devem ocorrer normalmente.