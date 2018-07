Jogo entre Catania e Roma é interrompido pela chuva A partida entre Catania e Roma, que abria a 18.ª rodada do Campeonato Italiano, neste sábado, foi cancelada aos 20 minutos do segundo tempo por conta do intermitente temporal que caia sobre toda a ilha da Sicília, ao sul da Itália. O placar apontava 1 a 1 quando o jogo foi interrompido pelo árbitro.