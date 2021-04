Jogo entre Ceará e CSA pela Copa do Nordeste se torna o primeiro a ser transmitido pelo TikTok

Se o jogo entre Ceará e CSA pela Copa do Nordeste poderia empolgar os torcedores das equipes por marcar o encontro dos dois únicos times ainda invictos no torneio, fora de campo, houve uma novidade maior ainda: a partida foi a primeira a ser transmitida através do aplicativo TikTok no mundo.

Os números de audiência foram comemorados nas redes sociais do torneio: o alcance da partida foi de 634 mil pessoas no TikTok, que também se tornou um dos patrocinadores do torneio. A empresa chinesa também realizará ações de marketing nos estádios da Copa do Nordeste. Além disso, o TikTok tem acordos com outros torneios, como a Copa do Brasil e a Eurocopa que ocorrerá em 2021.

Vale ressaltar que, como o TikTok é um aplicativo para vídeos curtos, acompanhar um jogo de futebol inteiro dentro da plataforma é uma quebra do que normalmente os usuários costumam assistir.

“O TikTok tem cada vez mais se tornado um espaço para a cultura do futebol, um dos esportes mais amados em todo o mundo, principalmente no Brasil. A plataforma tem sido um lugar em que os fãs de futebol podem se conectar cada vez mais com conteúdo, times e jogadores, para criar seus próprios momentos e celebrar juntos. O esporte gera diversas emoções e faz com que as pessoas se unam. Estamos animados em trazer novas e inovadoras formas para conectar a comunidade fã de futebol no TikTok”, afirmou Kim Farrell, diretoria de marketing da plataforma na América Latina, em nota oficial divulgada antes da realização da partida.

A Copa do Nordeste tem bastante presença na internet, realizando transmissões ao vivo na plataforma de streaming Twitch, liderada pela LiveMode, a responsável pelo Nordeste FC, o serviço de pay-per-view do torneio. Algumas exibições são feitas por streamers e tentam acompanhar mais de uma partida ao mesmo tempo. A competição também tem contrato de transmissão com o SBT Nordeste na TV aberta e com o Fox Sports na TV fechada.

Em campo, melhor para o Ceará, que se manteve como a única equipe invicta do torneio. Stiven Mendoza abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e Felipe Vizeu confirmou a vitória aos 43 do segundo. O time cearense é a terceira colocada do Grupo A com 10 pontos, enquanto os alagoanos ocupam a segunda posição do Grupo B.