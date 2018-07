Jogo entre Chapecoense e Atlético-PR é adiado por causa de neblina

A partida entre Chapecoense e Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, foi interrompida no início do segundo tempo devido a intensa neblina sobre a Arena Condá, em Chapecó, na noite desta quarta-feira. O primeiro tempo havia terminado em 0 a 0 e o árbitro Francisco Carlos do Nascimento (AL) esperou ainda por 30 minutos antes de tomar a decisão de encerrar a partida, que será retomada às 15 horas desta quinta, no mesmo estádio.

De acordo com a arbitragem, a partida vai recomeçar a partir do 1º minuto do segundo tempo, nesta quinta. "É difícil ver a bola. Está ruim para nós, para os auxiliares e para o árbitro também. Temos que jogar na condição ideal, que seja bom para todo mundo", reclamou o goleiro Weverton, do Atlético-PR, antes da decisão do árbitro.

O duelo na Arena Condá começou movimentado, com o atacante Pablo arriscando de longe, no primeiro minuto, para a defesa firme de Danilo. A resposta veio em seguida, com falta fechada de Arthur Maia. A partir daí a partida perdeu qualidade, com muitas faltas e passes errados.

Foi somente aos 44 minutos que os torcedores se levantaram assustados. O volante Deivid chutou do meio da rua e a bola beliscou o travessão antes de cair atrás do gol. Um minuto depois, em cobrança de escanteio da direita, Walter cabeceou no cantinho e Bruno Rangel tirou em cima da linha.

Depois do intervalo até houve o apito autorizando o reinício de jogo, mas, diante do aumento da neblina, o árbitro interrompeu o jogo, principalmente, pela falta de visibilidade para os goleiros.

Francisco Carlos do Nascimento ainda aguardou por 30 minutos para avaliar a possibilidade de redução da neblina, o que poderia viabilizar o reinício do jogo. Porém, a neblina voltou a ficar densa e a partida precisou ser adiada.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 0 x 0 ATLÉTICO-PR

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Marcelo, Thiego, Sérgio Manoel; Josimar, Cleber Santana, Arthur Maia; Lucas Gomes, Bruno Rangel, Silvinho. Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno, Nicolas; Deivid, Otávio, Vinícius; Pablo, Walter, Anderson Lopes. Técnico: Paulo Autuori.

CARTÃO AMARELO - Walter (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).