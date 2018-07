Jogo entre Galatasaray e Juventus é interrompido por causa da neve

O jogo foi paralisado aos 32 minutos do primeiro tempo no estádio Ali Sami Yen Spor Kompleksi com o placar em 0 x 0.

O árbitro português Pedro Proença ordenou que as duas equipes deixassem o campo para permitir que as linhas fossem arrumadas, mas a partida foi cancelada depois de uma pausa de 20 minutos.

"A partida entre Galatasaray e Juventus foi abandonada depois que uma tempestade de neve deixou o campo impossível de jogar", disse a Uefa em seu site (www.uefa.com).

"De acordo com o artigo 11.04 do regulamento da competição, o tempo restante de jogo deve ser disputado amanhã ou em uma data reserva ou outra data determinada pela administração da Uefa."

