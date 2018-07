Jogo entre Itália e Sérvia é suspenso após confusão da torcida sérvia

Alessandro Garofalo/Reuters

Torcedor da Sérvia queima a bandeira da Albânia durante confusão em solo italiano

GÊNOVA - O jogo entre Itália e Sérvia, que aconteceria nesta terça-feira, em Gênova, pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2012, foi suspenso pelo árbitro escocês Craig Thomson. Diante dos distúrbios provocados por torcedores sérvios no estádio italiano, foi possível realizar apenas sete minutos de partida. E, como não havia segurança, houve o cancelamento do confronto.

A confusão começou ainda antes do jogo, quando houve confronto entre policiais italianos e torcedores sérvios em Gênova. E, segundo a imprensa da Sérvia, o goleiro titular Vladimir Stojkovic teria desistido de disputar a partida após ser ameaçado pela torcida no hotel.

Por causa dos distúrbios dentro do estádio entre os torcedores sérvios, que chegaram a subir no alambrado, o início do jogo foi atrasado em 45 minutos. Com a situação controlada pela polícia, os jogadores finalmente entraram em campo. Mas a torcida da Sérvia vaiou o hino do país.

E, após serem realizados apenas sete minutos de jogo, o árbitro foi obrigado a paralisar o confronto por causa dos fogos de artifício jogados dentro do campo. Depois de muita espera, Craig Thomson resolveu suspender definitivamente a partida, alegando falta de segurança.

A Uefa ainda não se pronunciou sobre o que acontecerá agora com o jogo Itália x Sérvia, mas o mais provável é que a seleção italiana seja declarada vencedora.

RODADA - Assim, com o cancelamento de Itália x Sérvia, aconteceram apenas dois jogos nesta terça-feira pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa. A Eslovênia ganhou fora de casa da Estônia, por 1 a 0, e chegou aos mesmos sete pontos dos líderes italianos. Enquanto isso, houve empate de 1 a 1 entre Ilhas Faroe e Irlanda do Norte.