Jogo entre Lecce e Bari terá portões fechados na Itália

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo Lecce, que será o mandante da partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. E foi tomada depois de a polícia da cidade revelar preocupação com possíveis enfrentamentos entre os torcedores das duas equipes, que são rivais no sul da Itália.

No mês passado, por exemplo, torcedores do Lecce foram ao treino para pressionar um jogador do próprio time, Souleymane Diamoutene, por ele já ter jogado no Bari. Enquanto isso, um antigo técnico do Bari, Antonio Conte, chegou a ser agredido por torcedores numa praia perto de Lecce há cerca de dois anos.

Atualmente, o Lecce ocupa a penúltima colocação do Campeonato Italiano, com 15 pontos. Está na frente apenas do lanterna Bari, que tem 11. Assim, o jogo do dia 6 de janeiro promete, além da rivalidade, muita tensão por causa da situação complicada dos dois times.