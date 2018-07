Jogo entre Olympique e Rennes volta a ser adiado

Freddy Fautrel, árbitro da partida, inspecionou o gramado na manhã deste domingo e disse que o jogo não iria ocorrer também neste domingo, às 17 horas locais. Mais chuvas fortes estavam previsto para a tarde. Uma nova data para o jogo ainda será anunciada.

O Rennes está em segundo lugar no Campeonato Francês, dois pontos atrás do surpreendente líder Brest, que conquistou 21 pontos em 11 jogos. Atual campeão, o Olympique de Marselha é o terceiro, com 18 pontos.