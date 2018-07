Jogo entre Palmeiras e Atlético-PR tem oito mil ingressos vendidos

O Palmeiras já venceu oito mil ingressos para a partida contra o Atlético-PR, neste domingo, às 17h, no Allianz Parque. As vendas tiveram início na terça-feira, às 18h, e assim como aconteceu no jogo contra o Sport, a comercialização dos bilhetes está sendo de uma forma diferenciada e priorizando os sócios do Avanti que vão mais aos jogos.

Os sócios terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até sexta-feira, às 10h, quando a comercialização para o público em geral será liberada. A venda para os sócios do Avanti foi dividida de acordo com a pontuação do ranking de cada associado, ou seja, quem mais comprou ingressos em outros jogos, leva vantagem nesta partida.

Já estão abertas as vendas para sócios cinco estrelas (ranking de 81 a 100%), quatro estrelas (61 a 80%) sócios do plano Diamante, Esmeralda, Platina e sócios. A partir das 22h desta quarta-feira, os Avanti três estrelas (41 a 60%) e os membros do plano Ouro poderão comprar ingressos também.

Na quinta-feira, às 10h, os sócios Avanti de uma estrela (1 a 20%) poderão comprar e às 22h todos os membros do Avanti (mesmo que nunca tenha ido a um jogo) também terá direito. O torcedor comum poderá comprar nas bilheterias do Allianz Parque e outros pontos de venda (ainda não divulgados) a partir de sexta-feira até o intervalo do jogo.

Os valores dos ingressos para a partida de domingo são:

Cadeira Gol Norte (Verde) - R$ 60,00

Cadeira Superior (Laranja/Verde)- R$ 120,00

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 200,00

Cadeira Central Oeste (Vermelho) - R$ 350,00

Cadeira Central Leste (Azul) - R$ 350,00