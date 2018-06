Jogo entre PAOK e Olympiacos na Grécia é suspenso após técnico ser ferido no olho

A partida entre PAOK e Olympiacos, disputada neste domingo, na cidade de Salonica, na Grécia, pelo Campeonato Grego, teve de ser suspensa após o técnico da equipe visitante, Oscar García Junyent, ser atingido por um objeto atirado das arquibancadas.

De acordo com a imprensa grega, o objeto arremessado foi um rolo de papel de máquina registradora, que acertou o rosto do treinador espanhol e machucou um dos olhos, antes da partida começar, quando os jogadores se aqueciam no gramado. Oscar García Junyent estava na beira do gramado, próximo ao banco de reservas, quando foi atingido.

O rolo de papel foi lançado de uma distância próxima em relação ao treinador, aumentando a chance de Oscar García Junyent ter se machucado. Depois do ocorrido, o técnico do Olympiacos foi examinado ainda no vestiário e os médicos resolveram encaminhá-lo a um hospital para fazer exames mais detalhados.

Ainda não houve uma definição sobre a punição ao PAOK. No entanto, diante do ocorrido, segundo o regulamento da Federação Helênica de Futebol, que controla o futebol grego, o Olympiacos deve ter a vitória decretada por 3 a 0 e PAOK deve perder três pontos, ser multado em 90 mil euros (cerca de R$ 358 mil) e ter que disputar duas partidas com os portões fechados.

A partida, válida pela 23.ª rodada do Campeonato Grego, deveria ter começado às 14h30 (de Brasília) e depois que o estádio foi esvaziado, houve relatos de brigas entre as torcidas do lado de fora. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão em torno do local.

Na tabela de classificação do Campeonato Grego, o PAOK, no momento, lidera a competição com 52 pontos. O Olympiacos é o terceiro, com 43.