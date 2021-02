Jogo entre RB Leipzig e Liverpool, pela Liga dos Campeões, será realizado em Budapeste

A pandemia do novo coronavírus continua a preocupar países da Europa e novas restrições começam a afetar o calendário esportivo. Com isso, o jogo entre RB Leipzig e Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, será realizado fora da Alemanha. O novo palco é a Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria e a partida está prevista para ocorrer dia 16 deste mês.

A mudança de local acontece pois autoridades alemãs locais se recusaram a oferecer dispensa oficial para o clube inglês. O governo da Alemanha impôs um bloqueio sobre todos os viajantes vindos do Reino Unido até o dia 17 de fevereiro. A iniciativa é um esforço para conter o avanço da nova variante de covid-19 que surgiu na Inglaterra recentemente.

O RB Leipzig se esforçou e solicitou junto às autoridades responsáveis uma exceção para receber os atuais campeões europeus, mas não obteve êxito. O Ministério do Interior da Alemanha informou ao clube que a partida não cumpre os requisitos necessários para que ocorra a isenção do bloqueio. Com isso, a Uefa, órgão que organiza a Liga dos Campeões, anunciou a mudança do local da partida para Budapeste.

"A Uefa pode confirmar que a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre RB Leipzig e Liverpool FC agora ocorrerá na Puskas Arena, em Budapeste. A data (16 de fevereiro) e o horário (17 horas, no horário de Brasília) permanecerão os mesmos", disse a entidade em comunicado oficial.

A Uefa ainda fez questão de "agradecer o RB Leipzig e o Liverpool FC por suas estritas cooperações e disposição em encontrar uma solução para o problema em mãos, bem como à Federação de Futebol da Hungria pelo suporte e por concordar em receber o compromisso em questão."

Técnico do Liverpool, Jurgen Klopp até saiu em defesa de sua equipe, citando que a equipe inglesa tem rígidos protocolos de prevenção. Mas, acabou por aceitar a mudança do local da partida. "Eu não sei quem decidiu, mas disseram que não será possível. Nós não estamos infectados, nós temos os mesmos problemas que todos com outra onda, mas nós estamos numa bolha e poderíamos jogar em Leipzig sem espalhar o vírus."

O jogo de volta está previsto para acontecer no dia 10 de março, em Anfield, casa do Liverpool.