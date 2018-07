Jogo Fifa 15 inova em conceitos táticos e se aproxima da realidade

O tiki-taka do Barcelona está fielmente reproduzido. O jogo de contra-ataque e pelas pontas do Real Madrid, com Cristiano Ronaldo e Bale, também. A EA Sports, produtora da famosa franquia Fifa, busca todos os anos dar ao jogador virtual uma experiência mais próxima possível do futebol real.

A edição de 2015, que será lançada no Brasil no dia 9 de outubro - o lançamento nos Estados Unidos será em 23 de setembro e dia 26 na Europa - não é diferente e apresenta muitas novidades para os consoles da nova geração (Playstation 4 e Xbox One).

A remodelação completa dos goleiros, a humanização dos jogadores, gramados que desgastam pela trava das chuteiras e carrinhos e o comportamento da torcida são alguns dos pontos no que diz respeito à parte gráfica e de jogabilidade que prometem conquistar até os gamers mais exigentes.

A EA Sports, porém, busca também atender aos gamers que são fanáticos pelo futebol, que querem ver os times se comportarem no jogo da mesma maneira dos que entram em campo nos gramados reais. O trabalho, neste sentindo, é árduo.

Apenas na filial da EA Sports de Vancouver, no Canadá, entres os 300 funcionários que trabalham apenas na produção do Fifa, estão 10 produtores especializados em tática, entre eles Gillard Lopes, que participou de uma série de eventos no Brasil nesta semana.

"Estudamos o futebol de verdade. Assistimos talvez quase 20 jogos das mais diferentes ligas por final de semana para fazer este mapeamento", explicou o produtor, em entrevista exclusiva ao Estado. "Somos estudiosos do futebol, até porque temos como objetivo oferecer a melhor experiência de futebol que existe no mercado de games", completou.

Segundo ele, os jogadores são programados para cumprir funções específicas, que somadas determinam o estilo de jogo de cada time. "Não é que programamos o time para jogar como o Barcelona ou como o Real Madrid. O que fazemos é dar instruções aos jogadores que combinadas acabam sendo um espelho do comportamento das equipes na vida real", contou.

As duas potências espanholas foram utilizadas como exemplo por Gilliard. "Todos os jogadores de meio de campo do Barcelona, sem contar o Sergio Busquets, terão uma função para não guarda posição, flutuar pelo gramado e o passe curto como principal arma em vez do passe longo, do contra-ataque... Os jogadores do Barcelona também vão estar programados para ter valorização de posse de bola..."

Já o Real Madrid, em contraste ao Barcelona, "os pontas serão programados para atacarem muito mais, para correrem por trás da defesa. O Benzema, o atacante principal, também será programado para correr pelo meio da defesa. O Real vai jogar mais no contra-ataque", explica Gilliard.

Fanático pelo Manchester City, o produtor da EA Sports, que é carioca e também torcedor do Fluminense, citou ainda o clube inglês como exemplo da influência da Inteligência Artificial no game. "O City costuma jogar com os pontas voltando para buscar o jogo e os laterais ultrapassarem para jogarem lá na frente. E os jogadores são programados com estas funções."

Apesar da programação realizada pela equipe da qual Gilliard faz parte, os gamers vão ter total liberdade de orientar os seus jogadores, seja para o Barcelona jogar com o estilo do Real Madrid ou vice-versa. "É uma função nova que possibilidade uma infinidades de opções", comentou.

Concorrência. As versões para Playstation 3 e Xbox 360 também terão melhorias, mas os esforços da EA Sports estão mesmo nos consoles da nova geração. Desta vez, o Fifa terá novamente concorrência. Depois de uma temporada sem produzir o seu game de futebol, a Konami prepara o Pro Evolution Soccer para Playstation 4 e Xbox One.

A empresa ainda não divulgou muitos detalhes, mas promete dividir atenções porque sempre forneceu uma jogabilidade próxima do futebol real e com excelentes gráficos. O lançamento está previsto apenas para 11 de novembro.