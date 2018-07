Jogo jogado

Finais de ano parecem feitos para lembranças. Como o novo ano ainda não chegou, e ninguém sabe como será, a tendência é se voltar para o passado que sabemos bem como foi. É isso que me levou aos domingos de futebol num tempo mais do que passado, num mundo que não existe mais, um mundo abolido. Falo do anos 50 aqui em São Paulo e tenho certeza que todos os domingos eram de sol.

Os caminhões cruzavam a cidade de um bairro a outro carregando em suas carrocerias dezenas e dezenas de jogadores de futebol. Eram os times de várzea que não tinham campo e jogavam em campo rival. Sonoras e nem sempre bem ritmadas batucadas vinham das carrocerias acompanhadas de cantoria também mal ensaiada.

Mas a alegria era inegável. O caminhão estava longe e já se ouvia a batucada. As moças conversando placidamente nos portões ou indo para as missas, como era costume, procuravam abrigo antes da passagem iminente do caminhão. Evitavam assim toda sorte de gracejos que hoje certamente levaria à prisão em flagrante de todo o caminhão sob acusações de assédio sexual.

Esses caminhões desengonçados, muitos em petição de miséria varando as ruas dos bairros, fazem parte das minhas mais antigas lembranças.

Havia nos bairros, e nem só nos bairros populares, um número imenso de campos de futebol. A cidade, fora o centro, era baixa, constituída de casas e terrenos não ocupados. Ou melhor, ocupados por campos. Nesses campos se jogava nos sábados à tarde, domingos pela manhã e domingo à tarde.

Três clubes diferentes, portanto, “mandavam” seus jogos no mesmo campo. Às vezes um time famoso ocupava o campo nos três períodos, com suas várias divisões. Mas não era o normal. O grande jogo não era o do domingo à tarde, que sofria concorrência das transmissões pelo rádio do futebol profissional. Os bares recebiam bom público que ouvia os locutores do tempo.

O horário nobre dos campos de várzea era domingo pela manhã. Os garotos acordavam cedo e já iam para o campo para ajudar na fixação das redes nas duas traves. Depois era só esperar pelo caminhão que trazia os visitantes. Os casos de “cano” eram raros, mas havia, e causava decepção. O domingo de manhã se tornava vazio e perdia sentido.

Mas eis que desponta o caminhão e todos os olhos se voltavam pare ele. Geralmente os times visitantes eram bons. Não tinham campo, mas compensavam com grandes times cheios de “laços”. Esses “laços” eram jogadores avulsos, convidados para um jogo, em geral profissionais esperando renovar contrato, ou veteranos recém aposentados.

Quando o caminhão parava a primeira providência era verificar se havia “laços” e quem eram eles. E eles faziam entradas triunfais. Ficavam por último, desciam depois de todos. Quando a garotada já achava que dessa vez não havia “laços”, de repente, lá estavam eles. Reconhecíveis alguns, até pelas figurinhas que todos colecionavam. Haveria jogo. E grande jogo. Primeiro e segundo quadros como era o costume, pois havia sempre um jogo preliminar.

E era vendo o segundo time que se avaliava o que seria o primeiro, no qual jogavam os “laços”. Assim eram os domingos daquele mundo pré-televisão. O jogo era jogado e não assistido. Uma multidão de jogadores se deslocava pelos campos. Muitos bairros tinham o seu Palmeiras, São Paulo e Portuguesa locais. E, claro, havia uma infinidade de Corinthians por toda a cidade. Às segundas, o jornal diário “A Gazeta Esportiva” trazia uma ou duas páginas com relatos da várzea. A garotada procurava avidamente na página algum time de seu bairro. Muitas vezes ele estava lá.