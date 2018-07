Jogo na Espanha é suspenso por agressão a bandeirinha

Machucado no rosto, o auxiliar foi atendido ainda no gramado pelos médicos dos dois clubes. Pouco tempo depois, o trio de arbitragem resolveu ir para o vestiário e declarou a partida suspensa. Em campo, o Granada estava vencendo de virada. Victor havia aberto o placar para o Mallorca, no primeiro tempo, e Siqueira e Martins, este um minuto antes do incidente, marcaram para os donos da casa.

Os dois times ocupam posições próximas ou dentro da zona de rebaixamento. Com a suspensão da partida, a organização do Campeonato Espanhol, a cargo da Liga de Fútbol Profesional (LFP), decidirá nos próximos dias o que fazer com o caso.

Em outro jogo deste domingo, o Atlético de Madrid derrotou o Levante, que era a surpresa da competição, por 3 a 2, no estádio Vicente Calderón, em Madri. Com gols de Pizzi, Adrián e do meia brasileiro Diego (ex-Santos), o time da capital subiu para a nona colocação, com 16 pontos. O adversário, que havia até liderado nas primeiras rodadas, está em quarto lugar, com 23 pontos - oito atrás do líder Real Madrid.