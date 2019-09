Jogo no Castelão tem confusão e spray de pimenta após ataque à faixa da Mancha Alviverde

As torcidas de Palmeiras e Fortaleza causaram uma confusão neste domingo durante o jogo entre as equipes, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O tumulto começou no primeiro tempo quando um grupo de torcedores do Fortaleza que estavam posicionados no setor inferior da arena, puxaram e rasgaram a faixa colocada pela organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, que estava localizada no estádio exatamente no piso superior.

A atitude de parte da torcida do Fortaleza deixou alguns palmeirenses irritados. As câmeras de transmissão do Premiere e do TNT mostraram que houve xingamentos e a polícia foi ao local para controlar os ânimos. Em uma dessas ações, um policial agrediu com cassetete um torcedor do Fortaleza, que fazia gestos e estava acompanhado de uma criança.

As imagens também revelaram que houve spray de pimenta para poder controlar a confusão. Apesar do incidente, depois disso a partida não teve mais problemas. A segurança foi reforçada no setor do estádio onde houve a briga e a faixa da organizada acabou removida. Dentro de campo o Palmeiras ganhou por 1 a 0, gol de Willian no segundo tempo.

Torcedor do Fortaleza “ain no Allianz Parque o ingresso é caro e tem rede na frente pra torcida visitante” ai vai e faz isso, só belos exemplos pic.twitter.com/7842EKshrd — MAiKE ⓟ (@maikesep) September 22, 2019

Nos dias que antecederam a partida, as diretorias de Fortaleza e Palmeiras se desentenderam sobre a venda de ingressos para o setor de visitantes no Castelão. A principal polêmica foi a determinação do valor da entrada a R$ 110, preço contestado pelo clube alviverde no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).