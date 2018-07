Jogo no estádio do Pacaembu gera o maior prejuízo do ano para a Portuguesa Ainda sem poder contar com o estádio do Canindé, interditado pelo Corpo de Bombeiros, a Portuguesa enfrentou o Brasil-RS, no último sábado, no Pacaembu, no empate por 1 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A escolha, porém, não foi nada sadia para os cofres do clube. Com apenas 1.712 pagantes, o prejuízo foi superior a R$ 63 mil, o maior no ano.