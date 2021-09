Jogo no México é suspenso por causa de cantos homofóbicos de torcida

A semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf entre Cruz Azul e Monterrey teve que ser interrompida por causa de cantos homófobicos vindos da torcida mandante. O juiz, Cesar Ramos, suspendeu a partida por dez minutos no segundo tempo e mandou os times de volta ao vestiário.

Em 2019, a Fifa criou um protocolo anti-discriminação que inclui três passos a serem seguidos pelos árbitros. Ramos aplicou o segundo, que indica a interrupção do jogo por minutos, permitindo que os atletas se dirijam ao vestiário e voltem quando a situação estiver controlada ou mais calma.

Leia Também Pesquisa diz que maioria dos fãs apoia que Copa do Mundo seja mais frequente

Após o cumprimento do protocolo, a partida foi reiniciada no Estádio Azteca, casa do Cruz Azul, que perdeu o confronto para o Monterrey por 4 a 1 e foi eliminado do torneio continental. Essa linguagem e comportamento não será tolerada pela Concacaf em suas competições, publicou a conta oficial do campeonato no Twitter.

Em junho, a Fifa já havia banido a torcida mexicana por dois jogos devido a cantos discriminatórios. A final da Liga dos Campeões da Concacaf, um torneio anual que reúne times da América do Norte, América Central e Caribe, será disputada em outubro entre Monterrey e América do México. O México é o maior vencedor da competição, com 36 títulos.

El árbitro ha activado el Paso 2 del protocolo antidiscriminación por gritos discriminatorios. El partido ha sido suspendido y los jugadores permanecerán en los vestidores hasta nuevo aviso. Este lenguaje y comportamiento no serán tolerados por Concacaf en sus competencias. — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) September 17, 2021

O histórico de gritos preconceituosos vindos de torcedores mexicanos está longe de ser recente. Ao menos desde a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, é comum ouvir o cântico "eeeeeehhh, puto!" a cada vez que o goleiro rival cobra um tiro de meta. A expressão é uma forma vulgar de se referir a quem é gay. Em 2018, na Copa da Rússia, a Fifa abriu um procedimento disciplinar contra a Federação Mexicana de Futebol por conta do comportamento dos torcedores em um jogo contra a Alemanha.