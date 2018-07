Jogo parado por agressão acaba empatado na Espanha

Naquele dia, machucado no rosto, o auxiliar foi atendido ainda no gramado pelos médicos dos dois clubes. Pouco tempo depois, o trio de arbitragem resolveu ir para o vestiário e declarou a partida suspensa. Em campo, o Granada estava vencendo de virada. Victor havia aberto o placar para o Mallorca, no primeiro tempo, e Siqueira e Martins, este um minuto antes do incidente, marcaram para os donos da casa.

Nesta terça, sem a presença de torcedores no estádio, o trio de arbitragem não teve problemas. O jogo recomeçou dos 15 minutos da segunda etapa e, aos 22, um pênalti foi marcado para o Mallorca, que conseguiu o empate na cobrança de Hemad.

Com o resultado, o Granada perdeu a chance de subir até o 10.º lugar se vencesse. Com o ponto conquistado, chegou a 16, na 12.ª colocação. Já o Mallorca, com 15 pontos, ocupa a 14.ª posição.