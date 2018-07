Jogo sem a presença da CBF marca os cem anos da seleção brasileira

O único evento oficial pelo centenário da seleção brasileira foi realizado neste domingo, no Rio, sem a presença da CBF. A programação foi uma iniciativa do Exeter City, da Inglaterra, clube que foi o primeiro adversário do Brasil, em 1914, e enfrentou o time sub-23 do Fluminense em um amistoso no estádio das Laranjeiras.

O jogo terminou empatado sem gols e teve a presença de 150 torcedores ingleses, que vieram ao País para prestigiar a turnê comemorativa pelos cem anos do jogo com o Brasil. O Exeter ainda vai enfrentar o Tupi, de Juiz de Fora, e o Rio Cricket antes de retornar para a disputa da 4ª divisão inglesa.

Antes do amistoso deste domingo a bola usada em 1914 foi exposta nas Laranjeiras, mesmo estádio da estreia da seleção. Ao fim do jogo, o zagueiro e capitão do Exeter, Bennett, recebeu a taça Taça Marcos Carneiro de Mendonça, que leva o nome do ex-goleiro do Fluminense que atuou no jogo da estreia da seleção.

Orgulhosos pela relação com o Brasil, o clube inglês preparou uma série de eventos pelo centenário do jogo. O teatro municipal da cidade do Sudoeste do País estreou uma peça musical para contar a história da partida, um livro foi publicado e ainda haverá uma exposição. A diretoria já havia lançado uma camisa amarela no ano passado.

O Exeter chegou a procurar a CBF para tentar organizar um novo amistoso para reviver o encontro de 1914, mas a ideia não foi adiante pela coincidência de datas com a Copa de 2014. A entidade brasileira, porém, não deve fazer nenhum evento para celebrar o aniversário.

Na estreia, o Brasil ganhou do Exeter por 2 a 0, com gols de Oswaldo Gomes e Osman. O jogo nas Laranjeiras foi realizado depois que o time inglês retornava de uma excursão à Argentina, onde fez amistosos em Buenos Aires.