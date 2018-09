Jogo-treino com reservas do Grêmio tem o retorno de Marcelo Grohe

Dois dias após golear o Botafogo e mostrar força também no Brasileirão, o time do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira com um jogo-treino dos reservas. A atividade contou com o retorno do goleiro Marcelo Grohe e com belos gols de André e Pepê. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo.

Grohe voltou ao time após ficar de fora da goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo, na Arena Grêmio. Ele desfalcou a equipe gaúcha no fim de semana por conta de uma gripe. Recuperado, ele treinou na tarde desta segunda com os demais jogadores, mesmo sob chuva.

Nesta segunda, ele foi titular na vitória dos reservas do Grêmio sobre o São José por 2 a 1, em jogo-treino disputado no CT Presidente Luiz Carvalho. A equipe da casa foi escalada inicialmente com Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Thaciano, Thonny Anderson, Douglas e Pepê; André.

No decorrer da atividade, o técnico Renato Gaúcho testou as seguintes opções na equipe: Kaio, Matheus Henrique, Juninho Capixaba, Jean Pyerre e Vico. O primeiro gol gremista saiu dos pés de André em finalização quase do meio de campo. Pepê completou o placar ao anotar gol de cobertura.

Entre os titulares, foram a campo somente os meias Cícero e Alisson, que apenas correram ao redor do gramado. Renato Gaúcho não pôde contar com o atacante Everton e o zagueiro Kannemann, que já se apresentaram às seleções do Brasil e da Argentina para os amistosos do fim de semana e do início da próxima semana.

O grupo gremista, apesar da tarde fria e chuvosa, trabalhou animadamente nesta segunda, no embalo da goleada de sábado. Para o volante Ramiro, o resultado devolveu o time à briga pelo título do Brasileirão.

"Quando caímos na Copa do Brasil, deixamos bem claro que tínhamos as duas competições e iríamos tratar as duas com a mesma importância. Quando puder ir com tanque cheio, iremos. Quando tiver que segurar, será em função de um cuidado maior", afirmou o jogador, que pede cautela na equipe.

"Objetivo é brigar pelo topo sempre. Vamos correr por fora, com o pé no chão, quietinho, passo a passo. Deixa o pessoal de fora falar. Estamos a seis pontos do líder e vai devagarinho", declarou.

O grupo gremista volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira. O foco é o duelo com o Santos, na quinta-feira, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, Renato Gaúcho já indicou que deve mandar a campo uma equipe mista.