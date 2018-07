Jogos adiados do Campeonato Italiano são remarcados

A Liga Italiana anunciou nesta quarta-feira as datas das partidas adiadas na semana passada, por conta da nevasca e do Mundial de Clubes da Fifa, que contou com a Inter de Milão, campeã do torneio.

Por conta do Mundial, a Inter não pôde enfrentar a Fiorentina, no final de semana, em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano. A partida foi remarcada para o dia 16 de fevereiro. O confronto com o Cesena, pela 16ª rodada, acontecerá no dia 19 de janeiro.

O clássico entre Sampdoria e Genoa não foi disputado por conta das nevascas que atingiram a Europa nos últimos dias. O mau tempo ameaçava a segurança dos torcedores, na avaliação dos organizadores do campeonato.

O jogo deverá ser realizado no dia 26 de janeiro. A data, porém, ainda não está confirmada porque poderá se chocar com o calendário da Copa da Itália. Se as duas equipes avançarem no torneio, a partida do Campeonato Italiano será transferida para 16 de fevereiro.