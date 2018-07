Jogos atrasados podem mudar briga pelo título brasileiro

A partida entre Vasco e Corinthians é relativa à 18ª rodada, e deveria ter sido disputada no dia 1º de setembro, mas foi adiada devido às comemorações do centenário corintiano.

Se fosse a campo naquela ocasião, o time paulista teria, teoricamente, mais chances de obter um bom resultado. Era comandado por Adílson Batista e estava na segunda colocação. Depois de 43 dias, vive uma crise: não ganha há cinco jogos, caiu para o terceiro lugar e não tem mais técnico, que pediu demissão após a derrota para o Atlético-GO, no último domingo, no Pacaembu. Detalhe: se ganhar do Vasco fora de casa, o Corinthians será declarado simbolicamente campeão do primeiro turno.

O Corinthians será dirigido no Rio pelo interino Fábio Carille, que era auxiliar de Mano Menezes e do próprio Adílson Batista. Ele terá, ao menos, os reforços de Elias, de volta da seleção brasileira, e de Danilo, que cumpriu suspensão na última rodada.

O Vasco, por sua vez, não terá o lateral-direito Fágner, revelado justamente no Corinthians, que não joga por causa de lesão. Ele engrossa a lista de desfalques do time carioca, que já tem Nilton, Ramon, Max e Carlos Alberto. No plano vascaíno, uma vitória nesta quarta-feira é a última chance de poder brigar por uma vaga na Libertadores - aparece em 12º lugar, com 38 pontos.

O duelo entre Santos e Internacional vale pela 13ª rodada e foi adiado devido aos compromissos do clube gaúcho pela Libertadores, da qual foi campeão. A partida na Vila Belmiro vale para ambos a chance de manter a perseguição aos primeiros colocados do Brasileirão e a consequente permanência na disputa pelo título. O time gaúcho está em quarto lugar, com 47 pontos, dois a mais que o adversário santista. Quem ganhar pode entrar de vez no bolo e incomodar Cruzeiro, Fluminense e Corinthians.

Confira os jogos desta quarta-feira:

Santos x Inter (22h)

Vasco x Corinthians (22h)