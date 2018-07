Jogos da Copa das Confederações terão parada técnica devido ao calor

SÃO PAULO - A Copa das Confederações vai ter parada técnica para reidratação dos jogadores. A informação foi divulgada nesta sexta-feira em São Paulo pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. "Os juízes poderão interromper o jogo para que os jogadores se hidratem se julgar necessário", afirmou. A competição será realizada em junho de 2013, entre os dias 15 e 30.

Valcke confirmou que no sorteio dos grupos, neste sábado, a seleção brasileira ficará no Grupo A, com a Itália. Os outros dois adversários da seleção serão sorteados entre Japão, México, Taiti e a seleção africana, que será conhecida somente em fevereiro.

Até agora, a fase de pré-venda de ingressos para a competição superou 130 mil bilhetes - só podem adquirir por enquanto clientes de uma operadora de cartão de crédito que patrocina a Fifa. Para efeito de comparação, nesta mesma época de pré-venda a para Copa das Confederações da África do Sul, realizada em 2009, haviam sido vendidas apenas 10 mil entradas.