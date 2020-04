Jogos da Copa do Mundo de 1982 garantem liderança de audiência para o SporTV

Os jogos antigos do futebol brasileiro e internacional são garantia de audiência para os canais pagos no Brasil em período de pandemia do novo coronavírus. Com a bola atual parada, a alternativa encontrada pelas emissoras foi mostrar grandes duelos de dez, vinte, trinta, quarenta anos atrás. As atrações chegam a chamar a atenção de metade do público que normalmente procura os eventos ao vivo, o que é considerada uma boa audiência.

O SporTV, do grupo Globo, dono das transmissões das principais competições nos últimos anos, possui um leque maior de opções para colocar no ar. Tem levado vantagem nessa disputa com as concorrentes. Além dos campeonatos Estaduais e Nacionais, o canal mantém sua liderança de audiência diária entre os canais esportivos na TV por assinatura com a grande colaboração da "Faixa Especial", que estreou dia 17 de março e desde o dia 23 de março traz jogos históricos da seleção brasileira com narração e comentários inéditos.

Neste período, além de matar a saudade do futebol, os vts dos jogos garantiram a maior audiência do canal, segundo a assessoria do SporTV. No horário noturno da "Faixa Especial" de segunda a sexta, o SporTV é líder entre os canais esportivos, com mais que o triplo da audiência (+251%) do segundo colocado, o Fox Sports. Os que viram podem rever e os que não viram têm a chance de acompanhar Zico, Sócrates, Falcão e Júnior na seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha. O título não veio, mas o reconhecimento por um dos estilos mais bonitos de se jogar futebol é destacado até hoje em todas as partes do mundo. O Estado entrevistou o ex-volante Paulo Roberto Falcão, que estava na Copa de 82. Ele diz que aquele time é como um livro ou filme clássico, em que todos gostam de ver e ver.

As vitórias sobre União Soviética, Escócia, Nova Zelândia, Argentina e a derrota para a Itália, em 5 de julho, no Estádio Sarriá, são apresentadas com nova roupagem. Infelizmente, sem a narração impecável do saudoso Luciano do Valle, mas com participação do time atual do SporTV.

O FOX Sports fica na vice-liderança pois possui os direitos da Copa Libertadores da América, conquistada nos últimos anos (2012, 2017 e 2019) por Corinthians, Grêmio, e Flamengo, respectivamente. Os torcedores podem rever todos os jogos das campanhas vitoriosas com narrações originais.

Sem o direito dos jogos da seleção e de campeonatos domésticos, a ESPN aposta todas as suas fichas nas partidas internacionais, com destaque para a Premier League e duelos épicos entre Real Madrid e Barcelona, que garantem até 50% da audiência obtida em jogos ao vivo. Mesma linha segue o Esporte Interativo, com confrontos da Liga dos Campeões no TNT. A competição deste ano foi interrompida e não tem data para voltar.

A partir deste domingo, a Bandeirantes vai usar seu canal aberto para entrar na briga pela audiência com os jogos do passado também. A emissora lança o "Você Torceu Aqui", que vai exibir partidas clássicas de seu vasto acervo esportivo. A estreia vai ter Palmeiras x Corinthians, final do Campeonato Paulista, de 1993. O jogo foi vencido pelo alviverde, que quebrou jejum de 16 anos sem título. O time era comandado por Vanderlei Luxmeburgo. Para os mais observadores, todos os canais mostram nesses confrontos alternativas de se jogar futebol que poderiam ser adotadas novamente pelos times atuais para tornar a modalidade um pouco mais atraente.