Os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro poderão ser vistos na China. O anúncio foi feito pela 1190 Sports, empresa global dedicada à gestão e comercialização de direitos de transmissão, imagem e distribuição de esportes, nesta quinta-feira, após a assinatura de um acordo de distribuição com a PP Sports, a plataforma esportiva digital líder na China, parte da Suning Sports Media Co.

Pelo acordo, o serviço de streaming da PP Sports, que atinge milhões de torcedores na China, terá acesso exclusivo a três jogos por rodada da Série A do atual Campeonato Brasileiro, que vai até dezembro.

Da mesma forma, os assinantes da PP Sports poderão acessar destaques dos jogos em sua plataforma, como os melhores momentos das partidas, gols, jogadas decisivas, os jogadores mais importantes e as revelações do torneio, entre outros conteúdos sobre tudo o que acontece nos estádios, além de entrevistas com os personagens mais importantes de cada partida.

"Essa aliança é um marco muito importante para o Brasileirão, que continua ampliando sua presença tanto no continente asiático quanto globalmente. Temos o prazer de trazer o melhor do futebol brasileiro para a China - um mercado com mais de 300 milhões de torcedores e onde a demanda por futebol de qualidade está crescendo continuamente", disse Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports.

"Esperamos construir um vínculo comercial com a 1190 Sports, a partir do Campeonato Brasileiro da Série A. O futebol é um dos esportes mais assistidos na China e o Brasil, como vencedor de cinco Copas do Mundo, tem uma grande base de fãs. Por meio deste acordo com a 1190 Sports, esperamos trazer eventos exclusivos e conteúdo emocionante para nossos fãs locais promover os excelentes eventos de futebol da América do Sul para mais fãs do esporte ", disse Wang Dong, CEO da PP Sports.

A 1190 Sports detém os direitos de transmissão internacional para tevê aberta, tevê paga, pay per view (PPV) e plataformas digitais (OTT) das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol para o Exterior por quatro temporadas (2020-2023).