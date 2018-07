Jogos das finais da Recopa terão arbitragem brasileira

SÃO PAULO - A Conmebol divulgou a arbitragem da final da Recopa Sul-Americana e as duas partidas entre São Paulo e Corinthians terão juízes brasileiros no comando. Na primeira, Ricardo Marques Ribeiro será o árbitro, enquanto na segunda a responsabilidade ficará por conta de Paulo César de Oliveira.

O São Paulo recebe o Corinthians na próxima quarta-feira, no Morumbi, às 21h50, no primeiro jogo da decisão da competição que coloca frente a frente os atuais campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17, no Pacaembu, também às 21h50.

No primeiro confronto, Ricardo Marques Ribeiro terá como assistentes Marcelo Van Gasse e Kléber Lúcio Gil. Na partida de volta, Paulo César de Oliveira será auxiliado por Marcio Santiago e Fabricio Vilarinho.