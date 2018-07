Jogos das semis da Liga dos Campeões terão homenagens a Tito Vilanova

SÃO PAULO - A Uefa anunciou nesta segunda-feira que os árbitros irão decretar um minuto de silêncio antes dos jogos de volta das semifinais da Liga dos Campeões. O ato faz parte das homenagem aos técnicos Tito Vilanova e Vujadin Boskov, falecidos recentemente. Se os times quiserem, poderão utilizar faixas pretas em sinal de luto durante as partidas.

Segundo a entidade máxima do futebol europeu, também será transmitida uma curta mensagem pelos sistemas de autofalante dos estádios, na língua do país de cada time, para explicar a homenagem em memória do ex-técnico do Barcelona, que morreu na última sexta-feira, aos 45 anos, e do ex-treinador do Real Madrid, que faleceu no domingo, aos 82 anos.

Na rodada do último fim de semana do Campeonato Espanhol, todos os jogos contaram com um minuto de silêncio. No caso do Real Madrid, a rivalidade com o Barcelona foi deixada para trás, e todo o estádio Santiago Bernabéu se calou, protagonizando um emocionante silêncio.

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique recebe o Real Madrid precisando reverter a vantagem do time espanhol, que venceu por 1 a 0 na semana passada. Na quarta, Chelsea e Atlético de Madrid voltam a se enfrentar após empate sem gols na partida de ida. O confronto será em Londres.