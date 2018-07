Jogos de Internacional e Corinthians abrem terceira fase da Copinha

A Federação Paulista de Futebol, através de seu departamento de competições, divulgou nesta segunda-feira, os locais, horários e datas dos confrontos da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a competição disputada em ritmo acelerado, dois jogos já estão marcados para esta terça-feira, com destaque para o confronto paulista entre Corinthians e Guarani, às 21 horas, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. O outro duelo será entre Rio Claro e Internacional, em São Carlos.

Classificado com facilidade para a terceira fase após aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre o Paysandu, o Corinthians terá que provar sua força diante de outro time que já foi campeão da Copa São Paulo, o Guarani, que passou pelo Botafogo-PB com uma vitória por 1 a 0.

A terceira fase da Copa São Paulo terá mais seis jogos na quarta-feira e outro seis na quinta, com a etapa sendo encerrada com o duelo entre Red Bull Brasil e Flamengo, às 21 horas, em Mogi das Cruzes. Também na quinta, mas mais cedo, o Palmeiras vai encarar o Sampaio Corrêa, em São José dos Campos, às 16h, e o São Paulo enfrentará o Figueirense, às 19h, em Barueri.

Com o cruzamento determinado pelo regulamento, esta etapa do torneio terá a repetição de oito duelos da fase de grupos. Confira os locais, datas e horários dos jogos da 3.ª fase da Copa São Paulo:

Terça-feira

19h - Rio Claro x Internacional (São Carlos)

21h - Corinthians x Guarani (Limeira)

Quarta-feira

16h - Ceará x Joinville (São Paulo - Nicolau Alayon)

16h - Avaí x Primavera-SP (Indaiatuba)

16h - Ituano x Grêmio (Itu)

19h - Cruzeiro x Marília (Marília)

19h - Vila Nova-GO x Mirassol (Lins)

21h - Juventude x Sport (São José do Rio Preto)

Quinta-feira

16h - ABC x Rondonópolis (São Bernardo do Campo)

16h - Araxá x Bahia (Taubaté)

16h - Sampaio Corrêa x Palmeiras (São José dos Campos)

16h - América-MG x Juventus (São Paulo - Rua Javari)

19h - São Paulo x Figueirense (Barueri)

21h - Red Bull Brasil x Flamengo (Mogi das Cruzees)