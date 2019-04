Jogos de segunda-feira começarão apenas na sexta rodada do Brasileirão

O Brasileirão começa neste sábado, com São Paulo x Botafogo abrindo o torneio e a Confederação Brasileira de Futebol anunciou os horários das nove primeiras rodadas da competição. O que mais chama a atenção é o fato do primeiro jogo em uma segunda-feira acontecer apenas na sexta rodada da competição.

O primeiro jogo de segunda-feira será no dia 27 de maio, quando o CSA recebe o Goiás, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. No geral, os horários das partidas serão os mesmos do ano passado. No dia 1º de maio,feriado nacional, três jogos serão realizados às 16h, mesmo sendo quarta-feira: Corinthians x Chapecoense, Inter x Flamengo e CSA x Palmeiras.

No sábado, os jogos serão realizados às 16h, 19h e 21h. No domingo, as partidas serão disputadas às 11h, 16h e 19h. Já no meio da semana, além dos jogos de segunda-feira, às 20h, os duelos de quarta e quinta serão realizados às 19h15, 20h e 21h30.

Confira a primeira rodada do Brasileirão

Sábado

16h São Paulo x Botafogo

19h Chapecoense x Internacional

19h Atlético-MG x Avaí

21h Flamengo x Cruzeiro

Domingo

11 Grêmio x Santos

16h Ceará x CSA

16h Bahia x Corinthians

16h Athletico-PR x Vasco

19h Palmeiras x Fortaleza

19h Fluminense x Goiás