Jogos decisivos do Corinthians para a conquista do Paulistão de 95 vão passar na TV

Três jogos decisivos do Corinthians, para a conquista do Campeonato Paulista de 1995, serão retransmitidos na faixa “Recordar é Viver”, do SporTV, a partir da próxima segunda-feira, dia 15, às 16 horas (de Brasília).

A primeira partida a ser televisionada será contra a Portuguesa. Na ocasião, a equipe alvinegra, do treinador Eduardo Amorim, que viria a conquistar o título inédito da Copa do Brasil naquele mesmo ano, venceu a equipe rubro-verde por 1 a 0.

Em seguida, serão retransmitidas as duas partidas finais contra o rival Palmeiras. Ambos os jogos com placares apertados: dois empates, com um gol para cada lado. O resultado da final veio apenas na prorrogação do segundo confronto.

O gol que daria o título ao Corinthians saiu dos pés de Elivélton, no início da segunda etapa do tempo extra. O meia alvinegro acertou um belo chute de fora da área, indefensável para o goleiro do Velloso e o Corinthians sagrou-se campeão paulista de 95.

Veja a programação completa dos jogos, que serão iniciados na segunda-feira, 15, às 16 horas: