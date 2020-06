Jogos decisivos do Flamengo na Libertadores e no Mundial de 81 vão passar na TV

Os três jogos decisivos do Flamengo contra o Cobreloa, do Chile, que culminaram com a conquista da Libertadores de 1981, serão retransmitidos na faixa “Recordar é Viver”, do SporTV, a partir da próxima quarta-feira, dia 17, às 16 horas (de Brasília).

No mesmo dia, porém na “Faixa Especial, a emissora transmitirá a partida única da final do Mundial de Clubes daquele mesmo ano, contra o Liverpool, às 19 horas (de Brasília). Diferente do que aconteceu na final do torneio de 2019, os rubro-negros cariocas, comandados por Zico, venceram a equipe inglesa por 3 a 0 e sagram-se campeões do mundo.

As partidas finais da Libertadores foram apertadas. Primeiro, uma vitória por 2 a 1, em casa, com dois gols de Zico. Em seguida, uma derrota por 1 a 0, no Chile, que levou a disputa para o terceiro e último jogo de uma melhor de três, com o placar agregado em 2 a 2.

Zico, a exemplo de seu legado, marcou mais dois gols na decisão e fechou o placar final em 2 a 0 para o Flamengo, que conquistava pela primeira vez a América. A conquista levou o esquadrão rubro-negro para o Mundial de Clubes, no Japão.

A equipe carioca enfrentou o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões daquele ano. O histórico time inglês, comandado por Bob Paisley, sofreria um baque dos brasileiros. Com a participação de Zico, Nunes marcou dois e a Adílio fechou a goleada, resultando na conquista rubro-negra do Mundial.

Veja a programação completa dos jogos, que serão iniciados na quarta-feira, dia 17:

Libertadores de 1981, às 16 horas

Flamengo 2 x 1 Cobreloa-CHI - 1º jogo da Final

Cobreloa-CHI 1 x 0 Flamengo - 2º jogo da Final

Flamengo 2 x 0 Cobreloa-CHI - 3º jogo da Final

Mundial de Clubes de 1981, às 19 horas

Liverpool-ING 0 x 3 Flamengo - Final