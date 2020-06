Jogos da seleção brasileira na Copa de 58 e 62 vão passar na TV

A partir desta quinta-feira, o torcedor brasileiro terá a oportunidade rara de ver os jogos da seleção brasileira campeã em 1958 e 1962, os dois primeiros títulos mundiais da equipe. Mais do isso, é a chance de ver Pelé e Garrincha jogando juntos pela seleção. Os jogos vão ter transmissão no canal SporTV, às 19h, no programa Faixa Especial.

O primeiro jogo, que passará nesta quinta-feira, será a vitória por 3 a 1 sobre a Inglaterra, com dois gols de Garrincha e 1 de Vavá, pelas quartas de final da Copa de 62. As partidas terão narração e comentários atuais. O primeiro jogo, por exemplo, terá narração de Gustavo Villani e os comentários serão de Maurício Noriega, Paulo Vinicius Coelho (PVC) e Pedrinho.

“Vamos voltar 58 anos no tempo e quem ama futebol vai ver uma partida especial no SporTV. O momento mais decisivo na carreira de Garrincha, uma oportunidade para entender as declarações de ele ganhou uma Copa do Mundo sozinho. Vamos ver um jogador especial em uma seleção especial. Um jogo em preto e branco, com imagens antigas, mas uma transmissão que é um documento histórico. Será um prazer contar a história de Brasil x Inglaterra”, disse PVC.

Na sexta, o duelo será contra o Chile, pela semifinal. Sem Pelé, machucado ainda na primeira fase, Garrincha assumiu o protagonismo da seleção e mais uma vez fez a diferença. O Brasil venceu os chilenos por 4 a 2, com dois gols de Garrincha e dois de Vavá. No sábado, será exibido a decisão de 62, a vitória por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia.

Domingo passará a semifinal de 58, contra a França, jogo em que Pelé fez três gols na vitória por 5 a 2. E a final terá transmissão na segunda-feira. O lendário jogo em que o Brasil venceu novamente por 5 a 2, com dois gols de Pelé, em um deles, um dos gols mais bonitos do Rei do Futebol, quando ele deu um chapéu no zagueiro e sem deixar a bola cair, arrematou para o gol. Sábado e domingo, os jogos serão transmitidos às 18h.

Confira a programação dos jogos

QUINTA-FEIRA, dia 25:

19h – Brasil 3 x 1 Inglaterra – Quartas de Final da Copa do Mundo de 1962

SEXTA-FEIRA, dia 26:

19h – Brasil 4 x 2 Chile – Semifinal da Copa do Mundo de 1962

SÁBADO, dia 27:

18h - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia – Final da Copa do Mundo de 1962

DOMINGO, dia 28:

18h - Brasil 5 x 2 França – Semifinal da Copa do Mundo de 1958

SEGUNDA-FEIRA, dia 29: