Jogos do Brasil na Copa de 70 vão passar na TV: veja onde assistir, datas e horários

Sem previsão para o retorno das partidas ao vivo, as emissoras de TV continuam apostando alto em jogos históricos. O canal SporTV vai transmitir, a partir desta terça-feira, todos os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, quando a equipe conquistou o tricampeonato mundial.É uma ótima oportunidade para ver em ação craques como Tostão, Rivelino, Gérson e, claro, o rei Pelé.

A emissora vai passar os seis jogos que o Brasil disputou naquele Mundial. Inicialmente, a ideia seria passar apenas a decisão contra a Itália, mas a Rede Globo conseguiu um acordo com a Fifa e teve a autorização para transmitir todos os confrontos. A narração será feita com narradores atuais e a emissora vai anunciar as equipes de transmissão nesta segunda-feira.

Datas e horário dos jogos

Todos os jogos serão às 19h. Será uma partida por dia, começando na terça e indo até domingo. Confira a ordem:

14/4 - Brasil 4 x Tchecoslováquia (Primeira fase)

15/4 - Brasil 1 x 0 Inglaterra (Primeira fase)

16/4 - Brasil 3 x 2 Romênia (Primeira fase)

17/4 - Brasil 4 x 2 Peru (Quartas de final)

18/4 - Brasil 3 x 1 Uruguai (Semifinal)

19/4 - Brasil 4 x 1 Itália (Final)

Para muita gente, a seleção brasileira na Copa 70 foi o melhor time da história. Para os experientes recordarem e os mais jovens conhecerem, o Estado destaca a formação da seleção nos seis jogos daquele Mundial.

FICHA TÉCNICA DOS JOGOS DA COPA DE 70

Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Gerson (Paulo César Caju), Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Tchecoslováquia: Viktor, Dobias, Migas, Hagara e Horvath, Kuna, Hrdlicka (Kvasnak), Frantisec Vesely (Bohumil Vesely), Petras, Adamec e Jokl. Treinador: Jozef Marko.

Data: 3 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Petras, aos 11min, e Rivelino, aos 24min do primeiro tempo. Pelé, aos 14, e Jairzinho, aos 26 e aos 38min do segundo tempo

Brasil 1 x 0 Inglaterra

Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Paulo César Caju, Tostão (Roberto), Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Inglaterra: Banks, Cooper, Labone, Moore e Wright, Mullery, Ball, Charlton (Astle), Lee (Bell), Peters e Hurst. Treinador: Alf Ramsey.

Data: 7 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gol: Jairzinho, aos 14min do segundo tempo

Brasil 3 x 2 Romênia

Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Fontana, Everaldo (Marco Antonio), Clodoaldo (Edu), Paulo César Caju, Tostão, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

Romênia: Adamache (Raducanu), Satmareanu, Lupescu, Mocanu e Dinu, Dumitru, Nunweiller, Dembrovschi, Neagu, Dumitrache (Tataru) e Lucescu. Treinador: Angelo Niculescu

Data: 10 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Pelé, aos 19, Jairzinho, aos 22, e Dumitrache, aos 34min do primeiro tempo. Pelé, aos 22, e Dembrovschi, aos 39min do segundo tempo

Brasil 4 x 2 Peru

Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Antônio, Clodoaldo, Gérson (Paulo César Caju), Tostão, Rivelino, Jairzinho (Roberto) e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação do Peru: Rubinos, Campos, Fernández, Chumpitaz e Fuentes; Challe, Mifflin, Baylón (Sotil), León (Reyes), Cubillas e Gallardo. Treinador: Didi

Data: 14 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Rivelino, aos 11, Tostão, aos 15, e Gallardo, aos 28min do primeiro tempo. Tostão, aos 7, Cubillas, aos 25, e Jairzinho, aos 30min do segundo tempo

Brasil 3 x 1 Uruguai

Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

Uruguai: Mazurkiewicz, Ubiña, Ancheta, Matosas e Mujica, Montero Castillo, Cortés ,Maneiro (Espárrago); Cubilla, Fontes e Morales. Treinador: Juan Hohberg

Data: 17 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Cubilla, aos 19, e Clodoaldo, aos 44min do primeiro tempo. Jairzinho, aos 31, e Rivelino, aos 44min do segundo tempo

Brasil 4 x 1 Itália

Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

​Itália: Albertosi; Burgnich, Cera, Rosato e Facchetti, De Sisti, Bertini (Juliano), Mazzola, Domenghini, Boninsegna (Rivera) e Riva. Treinador: Ferruccio Valcareggi

Data: 21 de junho de 1970

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (México)

Gols: Pelé, aos 18, e Boninsegna, aos 37min do primeiro tempo. Gerson, aos 21, Jairzinho, aos 26, e Carlos Alberto aos 41min do segundo tempo