Brasileirão terá Corinthians na sexta e jogos na terça por causa das eleições

Não podem ser disputados jogos de futebol oficiais no dia em que ocorre primeiro turno da eleições, em 7 de outubro. Dessa forma, a CBF confirmou a rodada do final com horários e dias da semana pouco usuais para a série A do Brasileirão. Corinthians e Flamengo, por exemplo, se enfrentam na sexta-feira, 5 de outubro, às 21h.

A 28º rodada do Campeonato Brasileiro será disputada em sete horários diferentes: na sexta feira, 5 de outubro, jogam Sport e Internacional às 19h, Corinthians e Flamengo às 21h e Santos e Vitória às 21h e 30. No sábado, 6 de outubro, se enfrentam Atlético-PR e América-MG às 16h, além de Chapecoense e Atlético-MG, no mesmo horário. São Paulo e Palmeiras jogam às 18h e Grêmio e Bahia às 21h.

Na segunda-feira, 8 de outubro, às 20h, o Fluminense joga contra o Paraná. Na terça-feira, nove de outubro, às 21h, ocorre o clássico carioca entre Botafogo e Vasco. A partida entre Cruzeiro e Ceará ainda não tem data definida, já que a equipe mineira joga pela Libertadores no dia 4 de outubro e pode ter que jogar a final da Copa do Brasil no dia 10, caso se classifique. A CBF tem como obrigação garantir um mínimo de 66 horas de descanso aos atletas entre uma partida e outra.

No segundo turno das eleições, que ocorrerá no dia 28 de outubro, mais uma vez o calendário de jogos da CBF deve ser alterado. A entidade, no entanto, ainda não desmembrou todas as rodadas, confirmando local, dia e horário até esta data.