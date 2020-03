Jogos do Campeonato Inglês podem ser disputados com portões fechados, diz jornal

Jogos do Campeonato Inglês poderão ser disputados com portões fechados nas próximas semanas, de acordo com o jornal britânico Financial Times. A medida seria tomada em razão do surto de coronavírus pelo mundo. Segundo o diário especializado em economia, seria uma medida emergencial, diante do crescimento dos casos nos países vizinhos.

A possibilidade foi revelada por Sasha Ryazantsev, chefe financeiro e comercial do Everton, um dos clubes que disputa o Inglês. A mudança "seria uma decisão forçada... Ninguém quer jogar com os portões fechados", disse o dirigente no evento FT Business of Football Summit, organizado pelo próprio jornal.

Se a medida for tomada, os clubes ingleses devem sofrer com prejuízos financeiros a exemplo do que já acontece com os italianos. As equipes daquele país já contam os danos em milhões de euros em razão das partidas disputadas sem a presença dos torcedores. A cada dia, são anunciadas novos adiamentos, cancelamentos e eventos com portões fechados no esporte italiano.

Na quarta, autoridades da Itália decidiram que todos os eventos esportivos no país vão ser realizados sem a presença de público por ao menos um mês. A Itália é o epicentro do surto de coronavírus na Europa. Mais de cem pessoas morreram e mais de 3.000 foram infectados pelo Covid-19.

De acordo com o Financial Times, a renda com os ingressos dos jogos equivalem a 18% do faturamento dos principais clubes da Europa.