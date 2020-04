Jogos do Campeonato Inglês podem ser transmitidos gratuitamente na TV

Os jogos do Campeonato Inglês pode ter transmissão gratuita na TV assim que a temporada recomeçar após suspensão devido ao coronavírus, disse o secretário de Cultura britânico na quarta-feira, segundo a BBC. Oliver Dowden afirmou que teve “conversas produtivas” com órgãos esportivos britânicos sobre a retomada das competições depois da paralisação.

Ele disse ao comitê do Departamento Digital, Cultura, Mídia e Esporte que quando a Premier League recomeçar, provavelmente com portões fechados para conter a propagação do vírus, é importante que as pessoas vejam de alguma forma. A Premier League foi suspensa no mês passado por causa da pandemia e o governo pediu à população que ficasse em casa para ajudar a conter a propagação do vírus.

“Eu disse à Premier League que não enviaria o melhor sinal se eles fossem um dos primeiros esportes importantes a voltar a portas fechadas e o público em geral não pudesse ter acesso a isso”, declarou Dowden. Ele disse que os esportes “dependem da receita que obtêm” dos acordos de transmissão, acrescentando que o esporte poderia ter “elementos para proteger a receita da transmissão, mas também buscar formas de aumentar o acesso”.

Dowden afirmou que a Premier League estava considerando isso. As emissoras Sky, BT e Amazon detêm os direitos de exibição de jogos da Premier League ao vivo, com apenas os melhores momentos disponíveis para a BBC.