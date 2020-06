Jogos do Espanhol terão um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) e a La Liga anunciaram neste domingo que o reinício do Campeonato Espanhol terá um minuto de silêncio antes das partidas em homenagem às vítimas do coronavírus ao redor do mundo.

"Quando o futebol retornar, em todas as suas competições profissionais e não profissionais, será observado um minuto de silêncio em memória das milhares de vítimas do Covid-19. É uma homenagem sincera durante esta temporada a todos aqueles que nos deixaram por causa da pandemia, bem como a suas famílias", diz o comunicado oficial divulgado pela RFEF.

A federação e a La Liga chegaram a um acordo para que as homenagens sejam feitas antes das partidas de todas as divisões do futebol na Espanha. A estreia do tributo será na próxima quarta-feira, na partida entre Rayo Vallecano e Albacete, pela segunda divisão espanhola.

O Campeonato Espanhol será a segunda liga entre as principais da Europa a ser reiniciada após a paralisação em razão da pandemia de covid-19. Antes, no meio de maio, o Campeonato Alemão foi retomado inicialmente sem tributo às vítimas da doenças. A homenagem passou a ser feita nas rodadas seguintes.

Até este domingo, segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, referência em estatísticas globais da pandemia da covid-19, mais de 400 mil pessoas morreram vítima da doença em todo o mundo. São quase 7 milhões de casos confirmados.