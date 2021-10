Conmebol detalha tabela das Eliminatórias em novembro; Brasil pode garantir vaga

A seleção brasileira se garante na Copa do Mundo do Catar com uma vitória sobre a Colômbia, na próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta sexta-feira, a Conmebol definiu as datas e horários das 13ª e 14ª rodadas e o jogo mais aguardado pelos comandados de Tite, até então, será às 21h30 do dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Brasil não perde faz 23 partidas e vem de 11 vitórias seguidas como mandante. Somar um triunfo diante dos colombianos será suficiente para não mais ser alcançado pela oponente, que seguiria com 16 pontos diante de 34 do esquadrão nacional, restando somente cinco rodadas - a equipe de Tite ainda tem um jogo a menos, com a Argentina, para ser remarcado.

O jogo do Brasil com a Colômbia fecha as partidas agendadas para o dia 11. A rodada 13 ainda terá, nesta data, Equador x Venezuela, às 16 horas, em Quito, a estreia de Guillermo Barros Schelotto no comando do Paraguai contra o Chile, às 20 horas, em Assunção, e Peru x Bolívia, às 21 horas, em Lima.

Depois de sofrer sete gols nos últimos dois confrontos, sendo quatro do Brasil e três da Argentina, e ver sua vaga bem ameaçada, o quinto colocado Uruguai, com 16 pontos, buscará reabilitação em clima de vingança contra a equipe de Messi em Montevidéu, dia 12, às 20 horas.

A 14ª rodada está agendada toda para o dia 16 de novembro. E vai reunir o tão esperado clássico entre Brasil x Argentina. Depois da polêmica em Itaquera, com suspensão do jogo com somente cinco minutos após quatro argentinos entrarem em campo impossibilitados pelas medidas de segurança do combate à covid-19 no País - Lo Celso, Romero, Martinez e Buendia deviam cumprir quarentena por virem da Inglaterra - o duelo terá seu segundo round em San Juan, às 20h30.

Completam a jornada 14: Bolívia x Uruguai, 16 horas, em La Paz; Colômbia x Paraguai, 18 horas, em Barranquilla; Venezuela x Peru, 19 horas, em Caracas, e Chile x Equador, 21h15, em Santiago.