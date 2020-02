Confira os principais jogos do fim de semana no futebol europeu

A rodada do fim de semana está repleta de clássicos e confrontos diretos nas principais ligas nacionais do futebol europeu. Líder e vice-líder se enfrentam no Campeonato Alemão, com Bayern de Munique x RB Leipzig, e no Campeonato Portugal, onde Porto e Benfica travam mais uma batalha pelo título.

LEIA TAMBÉM > Cientistas identificam relação entre coronavírus e um dos animais mais traficados da Ásia

Outro superclássico acontece no Campeonato Italiano, em que Inter de Milão e Milan movimentam o domingo. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona jogam fora de casa na luta pela liderança. Confira as atrações:

Campeonato Inglês

Em pausa de inverno, a Premier League desmembrou a 26ª rodada em dois fins de semana. Entre os quatro jogos da primeira parte, o mais importante é Manchester City x West Ham, neste domingo, às 13h30. O time de Pep Guardiola, segundo colocado, tenta diminuir a enorme desvantagem de 22 pontos em relação ao virtual campeão Liverpool, que só joga no dia 15.

Sábado

Everton x Crystal Palace - 9h30

Brighton x Watford - 14h30

Domingo

Sheffield United x Bournemouth - 11h

Manchester City x West Ham - 13h30

Campeonato Espanhol

Abalados pelas eliminações nas quartas de final da Copa do Rei, Real Madrid e Barcelona buscam a redenção na 23ª rodada da principal competição espanhola. Líder com três pontos a mais que os catalães, o time da capital visita o Osasuna (11º), neste domingo, às 12h (saiba onde assistir). O Barcelona joga no mesmo dia, também fora de casa, diante do Betis (12º), às 17h (confira a transmissão). No sábado, vale ficar de olho em Getafe (3º) x Valencia (5º), confronto direto por vaga na Liga dos Campeões, às 12h.

Sábado

Levante x Leganés - 9h

Getafe x Valencia - 12h

Valladolid x Villarreal - 14h30

Atlético de Madrid x Granada - 17h

Domingo

Espanyol x Mallorca - 8h

Real Sociedad x Athletic Bilbao - 10h

Osasuna x Real Madrid - 12h

Celta x Sevilla - 14h30

Betis x Barcelona - 17h

Campeonato Italiano

A emocionante disputa pelo título italiano terá mais um capítulo neste final de semana, com direito a clássico. A caminho do eneacampeonato consecutivo, a líder Juventus joga fora de casa neste sábado, contra o Hellas Verona (10º), às 16h45. Mas o grande jogo da rodada fica para o domingo, quando a vice-líder Inter de Milão encara o arquirrival Milan (9º), no San Siro. Também no domingo, a Lazio (3ª) visita o Parma (8º).

Sábado

Fiorentina x Atalanta - 11h

Torino x Sampdoria - 14h

Hellas Verona x Juventus - 16h45

Domingo

SPAL x Sassuola - 8h30

Brescia x Udinese - 11h

Napoli x Lecce - 11h

Genoa x Cagliari - 11h

Parma x Lazio - 14h

Inter de Milão x Milan - 16h45

Campeonato Alemão

Líder e vice-líder se encontram na 21ª rodada da Bundesliga. Logo depois de assumir o topo, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig, que venceu apenas dois dos últimos cinco jogos, mas está só um ponto atrás dos bávaros. O duelo está marcado para o domingo, às 14h. Um dia antes, o terceiro colocado Borussia Dortmund pode colocar pressão na dianteira, mas tem missão difícil contra o Bayer Leverkusen (5º), às 14h30.

Sábado

Wolfsburg x Fortuna Düsseldorf - 11h30

Freiburg x Hoffenheim - 11h30

Schalke 04 x Paderborn - 11h30

Hertha Berlin x Mainz - 11h30

Werder Bremen x Union Berlin - 11h30

Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund - 14h30

Domingo

Borussia Mönchengladbach x Colônia - 11h30

Bayern de Munique x RB Leipzig - 14h

Campeonato Francês

Folgado na primeira colocação do Francês, o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e cia tem o Lyon (6º) pela frente, no domingo, às 17h05 — saiba onde assistir. Neste sábado, o Olympique de Marselha (2º) tenta diminuir a distância de 12 pontos ao receber o Toulouse, às 13h30.

Sábado

Olympique de Marselha x Toulouse - 13h30

Rennes x Brest - 16h

Dijon x Nantes - 16h

Amiens x Monaco - 16h

Metz x Bordeaux - 16h

Nice x Nîmes - 16h

Domingo

Montpellier x Saint-Étienne - 11h

Strasbourg x Reims - 13h

PSG x Lyon - 17h05

Campeonato Português

Com campanha avassaladora, o líder Benfica tem 18 vitórias e uma derrota na liga nacional. O único revés foi justamente para o arquirrival Porto, adversário deste sábado, às 17h30, fora de casa. Em caso de novo triunfo sobre o time de Lisboa, o segundo colocado pode encurtar a diferença para apenas quatro pontos, reabrindo a disputa pelo título.

Sábado

Famalicão x Vitória de Guimarães - 12h30

Belenenses x Santa Clara - 12h30

Braga x Gil Vicente - 15h

Porto x Benfica - 17h30

Domingo