Saiba quais são as partidas das oitavas de final da Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior entra em sua reta final. Já estão definidos os primeiros confrontos das oitavas de final da competição após os jogos da terceira fase, realizados no do último domingo, 13. Os quatro jogos da quarta fase da maior competição de base do Brasil acontecem nesta terça-feira, 15, e já tem horários e locais marcados.

Dos 128 times que iniciaram na competição, apenas 32 equipes estarão vivas nesta fase do mata-mata. O grande campeão do torneio será conhecido no dia 25 de janeiro.

Os jogos da quarta fase começam nesta terça-feira, com 4 partidas. Outras 4 acontecerão na quarta-feira. Caso a partida acabe empatada no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis. A Federação Paulista de Futebol anunciou o horário e transmissão dos jogos.

Veja a lista dos jogos das oitavas de final

TERÇA-FEIRA

15h: Rio Preto x Cruzeiro - Marília - SporTV/ESPN

17h15 :Botafogo x Guarani - São Carlos - SporTV

19h30: Mirassol x São Paulo - Araraquara - SporTV

21h45: Palmeiras x Figueirense - Capivari - SporTV/ESPN

QUARTA-FEIRA

Corinthians ou Red Bull x Primavera ou Visão Celeste

Grêmio x Audax ou Fluminense

São Caetano ou Coritiba x Vasco ou Manthiqueira

Atlético-MG x Volta Redonda ou Portuguesa