Palmeiras x Godoy Cruz e Fla x Emelec: veja os jogos das oitavas da Libertadores

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu os duelos da fase de mata-mata da competição. Em evento realizado nesta segunda-feira na sede da Conmebol, no Paraguai, os oito duelos foram definidos. A grande final, em jogo único, será realizada no dia 23 de novembro, um sábado, em Santiago, no Chile. Veja os confrontos da Copa Sul-Americana.

O Palmeiras, dono da melhor campanha na fase de grupos, vai encarar o Godoy Cruz, da Argentina, considerado um clube mais modesto na competição. Já o Cruzeiro, que faz ótima campanha, não teve a mesma sorte e vai pegar o atual campeão River Plate, da Argentina. "Quem quer ser campeão tem de ganhar de qualquer adversário. O River Plate é um grande time, mas vamos entrar para vencer. Vai ser uma disputa bonita e esperamos sair com a classificação", avisou Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro, ao SporTV.

Já o Athletico-PR, por sua vez, vai enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, em um duelo complicado para o atual campeão da Copa Sul-Americana. Como os jogos de ida serão realizados entre 23 e 25 de julho, e a volta entre 30 de julho e 1º de agosto, bem depois do final da Copa América, as equipes ainda podem ter mudanças por causa da abertura da janela europeia para transferências internacionais.

Os outros três times brasileiros da Libertadores se livraram de duelos com argentinos. O Flamengo, que vem fazendo um grande investimento para conquistar o título sul-americano, vai decidir sua sorte contra o Emelec, do Equador. "Nesta fase da Libertadores, todos são grandes times. O Emelec é um grande time e não tem caminho fácil para seguir adiante", comentou Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de relações externas do Flamengo. Ele garantiu que não haverá mudança no comando da equipe. "O Abel Braga jamais balançou para a gente. Estamos felizes e orgulhosos com o trabalho dele."

O Internacional vai enfrentar o tradicional Nacional, do Uruguai, enquanto seu rival Grêmio terá de decidir a vaga fora de casa diante do Libertad, do Paraguai. Se passar, poder pegar o Palmeiras, que ficou do mesmo lado da chave, assim como o Flamengo e Internacional. Já Cruzeiro e Athletico-PR estão do outro lado da chave e só enfrentariam os outros clubes brasileiros em uma eventual final.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores

JOGO 01: River Plate (Argentina) x CRUZEIRO (Brasil)

JOGO 02: Godoy Cruz (Argentina) x PALMEIRAS (Brasil)

JOGO 03: Emelec (Equador) x FLAMENGO (Brasil)

JOGO 04: LDU (Equador) x Olímpia (Paraguai)

JOGO 05: ATHLETICO-PR (Brasil) x Boca Juniors (Argentina)

JOGO 06: Nacional (Uruguai) x INTERNACIONAL (Brasil)

JOGO 07: GRÊMIO (Brasil) x Libertad (Paraguai)

JOGO 08: San Lorenzo (Argentino) x Cerro Porteño (Paraguai)