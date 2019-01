Veja os confrontos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Chegou ao fim da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. Dos 128 times que iniciaram na competição, restam apenas 64, que a partir de agora, não podem mais perder, já que começam a fase mata-mata e assim será até a decisão, que acontecerá no dia 25 de janeiro.

Os jogos da segunda fase começam nesta sexta-feira, com 16 partidas. Outras 16 acontecerão no sábado. Caso a partida acabe empatada no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis. A Federação Paulista de Futebol anunciou o horário e transmissão dos jogos desta sexta-feira e sábado.

Veja a lista dos jogos da segunda fase

Sexta-feira

15h: Figueirense x Flamengo (SporTV e ESPN Brasil)

16h: Andradina x Rio Preto (FPF TV)

16h: São José-RS x Ponte Preta (FPF TV)

16h: Vocem-SP x Marília

16h: Mirassol x Comercial (FPF TV)

16h: Inter x Taquaritinga (Sportv.com)

16h: Guarani x Votuporanguense (FPF TV)

16h: Desportiva Ferroviária-ES x Galvez-AC (FPF TV)

16h: Trindade-GO x Botafogo-SP (FPF TV)

17h: Cruzeiro x Sport (SporTV.com)

18h: Cuiabá x América-MG (FPF TV)

18h: Atlântico-BA x Botafogo (Sportv.com)

19h: Athletico-PR x Legião-DF (FPF TV)

19h: Ferroviária x Velo Clube (FPF TV)

19h15: Rio Claro x São Paulo (SporTV)

21h30: Palmeiras x Vitória (SporTV)

Sábado

11h Visão Celeste-RN x Fortaleza (Rede Vida)

11h Vasco x Juventude (SporTV)

16h Red Bull Brasil x Ituano (FPF TV)

16h Primavera-SP x Desportivo Brasil-SP (FPF TV)

16h CSA x Oeste (FPF TV)

16h Audax x Taboão da Serra (FPF TV)

16h Londrina x Fluminense (GE.com)

16h São Caetano x Flamengo-SP (FPF TV)

16h Manthiqueira x Tubarão (FPF TV)

16h Atlético-MG x Juventus (GE.com)

16h Avaí x Água Santa (FPF TV)

16h Goiás x Volta Redonda (FPF TV)

16h Portuguesa x Nacional (FPF TV)

17h30 Grêmio x EC São Bernardo (ESPN Brasil)

18h15 Coritiba x União Mogi (SporTV)

21h30 Corinthians x Porto-PE (SporTV e ESPN Brasil)